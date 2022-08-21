Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin... Güncel Haberler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." Güncel Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe İklim Değişikliği Cumhuriyet Eylül Güncel Haberler

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