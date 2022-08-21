Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin...
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak."
Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel