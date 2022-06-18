Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya Atletizm Pisti'nin açılışında konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, spora ve sporcuya destek verdiklerini belirterek, Sporun Tabana Yayılması Projesi kapsamında 39 ilde yaklaşık 2,5 milyon metrekare hazine arazisini Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediyelere tahsis ettiklerini bildirdi.

Kurum, Konya Atletizm Pisti'nin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu???????'nun katılımıyla gerçekleştirilen açılışında, Konya'nın sporcularıyla kendisini gururlandırdığını söyledi. Kurum, İttifak Holding Konya spor'a ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi playoff final serisinde bugün sahasında Samsun spor'u konuk eden Beysu Konya spor'a başarılar diledi.

Dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Dönem Başkanlığını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın devraldığına işaret eden Kurum, Altay'ı kutladı.

Konya'da atletizm pistiyle, heyecanlı, gururlu, coşkulu şekilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıl boyunca çağ atlatan vizyon projelere bir yenisini eklediklerini belirten Kurum, "Binlerce gencimizin, sporcumuzun yetişeceği, şehrimizin marka değerine değer katacak atletizm pistimizi, sporun başkenti Konya'mızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Konya'mıza teşriflerinden ve bu muazzam tesisi Konya'mıza kazandırmalarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı'mız Mehmet Kasapoğlu Bey'e şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Biz her zaman Türk sporunun, Türk futbolunun yanındayız"

Kurum, Konya'nın her zaman, her alanda model ve örnek bir şehir olduğunu dile getirdi. Bakan Kurum şöyle devam etti:

"Bunun bir örneğini de geçtiğimiz aylarda gördük. Konya'mız Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından 2023 Dünya Spor Başkenti seçildi. Bu özel unvanı almaya hak kazanan Türkiye'de ilk, dünyada ise ikinci şehir Konya'mız oldu. Konya'mız 9-18 Ağustos'ta İslami Dayanışma Oyunları'nın 5'incisine de ev sahipliği yapacak. İslam dünyasının en büyük ve en kapsamlı bu etkinliğinde 56 ülkeden 3 bine yakın sporcuyu ve on binlerce seyirciyi Selçuklu başkenti Konya'mızda ağırlayacağız. Şairin dediği gibi, 'Zafer dedikleri kahraman peri, susandan kaçar da coşana gider'. Dolayısıyla ben genç sporcularımızdan coşkulu, heyecanlı, rekabetçi bir yarışma ruhu bekliyorum. İslami Dayanışma Oyunlarında müsabakalara katılacak sporcularımızdan zaferler, madalyalar bekliyorum."

Konya Atletizm Pisti'nin ülke, millet ve sporcular için hayırlı olmasını dileyen Kurum, "Peygamberimiz 'Kuvvetli insan zayıf insandan hayırlıdır.' hadisiyle bizlerin her açıdan kuvvetli olmamız gerektiğini hatırlatır. Hiç şüphesiz bu da spor neticesinde elde edilecek sağlam bünyeyle mümkündür. Bu anlamda biz, her zaman Türk sporunun, Türk futbolunun yanındayız. Ülkemizde TOKİ Başkanlığımız eliyle toplam 19 stadyumun inşasını, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Sporun Tabana Yayılması Projesi'ni çok önemsiyoruz"

Kurum, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanı'mızın başlattığı Sporun Tabana Yayılması Projesi kapsamında tam 39 ilimizde gençlerimizin spor yapabileceği alanlar oluşturmak amacıyla yaklaşık 2,5 milyon metrekare hazine arazimizi Gençlik Spor Bakanlığımıza ve belediyelerimize tahsis ettik. Bu alanlar gençlerimiz, çocuklarımız için, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından milletimizin, gençlerimizin hizmetine sunuluyor. Sporun Tabana Yayılması Projesi'ni çok önemsiyoruz. Bakanlık olarak gerek hazine taşınmazlarımızın tahsisi, gerekse spor merkezlerinin inşası noktasında biz de genç kardeşlerimizin yanındayız, emrindeyiz. Hamdolsun genç kardeşlerimiz de bizimle, yaptığımız tüm projelerimizin merkezinde yer alıyor. Onların fikirleri, görüşleri doğrultusunda da projelerimizi yapmaya devam ediyoruz."

Bugün Türkiye ve ortak ev olan dünya için iklim değişikliğinin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya bulunulduğuna işaret eden Kurum, "Bu krize karşı topyekun mücadele etmek zorundayız. Tüm Bakanlıklarımızla birlikte de bu mücadeleyi Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yapmaya devam ediyoruz. Hiç şüphesiz bu anlamda en büyük gayret, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize düşmektedir."dedi.

Kurum, bu kapsamdaki çalışmalarından dolayı İklim Elçisi gençlere ve destek verenlere teşekkür etti.