Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum canlı yayında konuştu Açıklaması - Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz bu ülkeyi hiçbir zaman terk etmedik ve hiçbir zaman da terk etmeyeceğiz. Kaçacak, bu ülkeyi terk edecek birİ varsa muhalefettir." dedi.

A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kurum, muhalefetin "akla ziyan senaryolar" ürettiğini söyledi.

Siyasetçilerin milleti yanlış algılar ve düşüncelerle başka yollara sevk etmemesi gerektiğini vurgulayan Kurum, "Doğruyu söylemek zorundayız. 'Dünyanın en büyük parklarından birini yapacağım, 145 bin 300 ağaç dikeceğim, gül bahçeleri yapacağım, millete armağan edeceğim.' diyorsunuz, bunlar 'Yok olmaz' diyor. Şimdi bunların eser üretmek, millete hizmet etmek gibi bir dertleri olmadığı için yani yönettikleri belediyeleri görüyoruz, borç batağına batırdılar. Bırakın yeni işler yapmayı, bizim hazır işlerimizi dahi durdurdular. Şimdi biz bunları dinlersek hiçbir şey yapamayız ki. Söz vermişiz, şimdi bize 'yapamazsınız' deniyor. Ülke genelinde 440 tane millet bahçesi yapıyoruz." diye konuştu.

Atatürk Havalimanının dönüşüm bütçesinin 2 milyar 175 milyon lira olduğunun altını çizen Kurum, " 'Yandaşa verildi' diye muhalefetten eleştiriler geldi. TOKİ Başkanlığımız buranın ihalesini yaptı. TOKİ Başkanlığımız Sayıştay denetimine tabi bir kuruluştur. Sayıştay; hukuka, mevzuata, kanuna uygun mu diye hepsini denetliyor. 'TOKİ denetime tabi değilmiş.' deniyor. O zaman her yıl KİT komisyonunda hesap veren kim? En düşük teklifi veren firmaya vermişiz, yani neyi tartışıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Kaçacak, bu ülkeyi terk edecek biri varsa muhalefettir"

Atatürk Havalimanında konsepti fetih ve bahçe üzerine kurduklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Biz bu toprakları kolay elde etmedik, bugünlere kolay gelmedik. Fetih demek, bizce açmak demek. Neleri açmak biliyor musunuz? 21. yüzyılın kapılarını açmak demek. Fetih demek, SİHA'larınızla, İHA'larınızla, tanklarınızla, toplarınızla kendi kendine yeten bir millet olmak demek. Fetih demek, o ay yıldızlı şanlı bayrağımızı gönderden indirmemek demek. Biz burada fethin 569. yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla büyük bir coşkuyla fethimizi kutlayacağız. Hem de yüz binlerce İstanbullu kardeşimizle birlikte muhalefete, CHP zihniyetine, bu söylemlere en güzel cevabı bu coşkuyla vereceğiz. Biz bu ülkeyi hiçbir zaman terk etmedik ve hiçbir zaman da terk etmeyeceğiz. Kaçacak, bu ülkeyi terk edecek biri varsa muhalefettir. Biz bu söylemlere kulak asmadık, asmayacağız da. Grup toplantısında, 'Akşam size çok önemli bir haber vereceğim.' diyeceksiniz, bir yalan üzerinden, algı üzerinden farklı noktalara yönlendirmeye çalışacaksınız. 'Yurttan kaçacaklar, kaçacak yerleri yok, son otobüs.' diyeceksiniz. Senaryo yazsanız ancak filmlere konu olur. Yazıyorlar, kendileri de inanıyor, biz tepki gösterince 'Siz büyüttünüz.' diyorlar. Söyleyen senin genel başkanın, dön aynaya bak. Sayın genel başkanın, 'Darbede tankın önüne atlarım.' diyor, 15 Temmuz'da millet bombalanırken evde kahve içiyor. Bu nasıl bir davranış? Bu nasıl bir tutum? Biz anlayamıyoruz. Bu soruları kendilerine yöneltsinler. Kendi içlerinde problemlerini halletsinler."

Bakan Kurum, milletle birlikte yürümeye ve iş yapmaya, eser üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şu 20 yılda 100 yıllık iş yapıldı. Cumhuriyet tarihinin en fazla ağacını diken biziz. Diktiğimiz beş milyon fidanla Avrupa'da birinci, dünyada beşinciyiz. 17 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız diyoruz, siz ne yapıyorsunuz?" dedi.

"Kaçmanın kitabını muhalefet yazar"

Muhalefetin neye itiraz edeceğini bilmediğini söyleyen Kurum, "Ne yazık ki iftira, yalan ve algı yürüterek bir siyaset yarışçı içindeler. İşte dün akşam 'Yurt dışına kaçacaklarmış.' dendi. Böyle boş işlerle milleti nasıl oyalasak diyorlar. Sonra sabah kendi söylediklerine inanıyorlar. Nereye kaçacağız? 'Yurt dışına kaçacak.' diyen şahsa şunu söylemek lazım; milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızı bu havalimanında büyük bir coşkuyla karşıladı. Yüz binler buradaydı. Eğer kaçılacaksa kaçmanın kitabını muhalefet yazar. Altılı masa etrafında köşe kapmaca oynuyorlar. ve aslında ikballeri için vatandaşlarımızın inanç ve değerleri üzerinden yalanlarla, iftiralarla, yanlış yalan söylemlerle bir iş ve siyaset güdüyorlar. Tabii milletimiz bunu çok çok iyi biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük Türkiye, büyük İstanbul yürüyüşüne kararlı bir şekilde devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir konudur"

Kentsel dönüşümün siyaset üstü bir konu olduğunu ve tüm belediyelerin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Kurum, bugüne kadar 3 milyon konutu dönüştürdüklerini söyledi.

Bakan Kurum, Salda Gölü'nde yaptıkları düzenlemelerle hem vatandaşın hem esnafın mutlu olduğunu ve yüzünün güldüğünü, doğal sit alanlarına kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

Kurum, orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde yeniden ağaçlandırma çalışmalarına devam ettiklerini, evlerini kaybeden vatandaşlar için konutlar yaptıklarını aktararak, tekrar böyle bir afet yaşanmaması için gerekli kurumlarla her türlü tedbiri aldıklarını dile getirdi.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında da bakanlık olarak çalışmalara ağırlık verdiklerini vurgulayan Kurum, bu anlamda yeşil alanları artıracaklarını ve gereken her türlü önlemi aldıklarını ifade etti.