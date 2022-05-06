Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti - Haberler

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatanımızın huzuru için terör ve ihanet odaklarıyla mücadele eden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu ziyaret ettik." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatanımızın huzuru için terör ve ihanet odaklarıyla mücadele eden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu ziyaret ettik." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizi yasa boğan her afette gece gündüz birlikte çalıştığımız, her acıda milletimize birlikte omuz verdiğimiz, vatanımızın huzuru için terör ve ihanet odaklarıyla mücadele eden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu ziyaret ettik."

İçişleri Bakanı Soylu da ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum Beyefendi'ye Bakanlığımıza ziyareti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet yolunda yol arkadaşlığı için şükranlarımı sunuyorum." paylaşımında bulundu.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

İklim Değişikliği, Süleyman Soylu, Murat Kurum, Terör, Güncel, Haberler

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