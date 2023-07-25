Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize 8. günde...
Güncel Haberler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize 8. günde başvuru sayısı 100 bini buldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize 8. günde başvuru sayısı 100 bini buldu."
Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel