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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 'Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi."

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Güncel Haberler

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