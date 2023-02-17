Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına...
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi."
Kaynak: AA / Güncel