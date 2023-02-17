Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına... Güncel Haberler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi." Kaynak: AA / Güncel İklim Değişikliği Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 'Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına... - Haberler

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