Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Osmaniye'de açıklamalarda bulundu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremden etkilenen ilerimizin tamamında 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölümün incelemesini yapmış durumdayız. Bu kapsamda 684 bin binamızı inceledik.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremden etkilenen ilerimizin tamamında 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölümün incelemesini yapmış durumdayız. Bu kapsamda 684 bin binamızı inceledik. 332 bin 947 bağımsız bölümün ağır hasarlı ve yıkılmış olduğunu tespitini yaptık." dedi.

Kurum, Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin kalbinin depremden zarar gören illerdeki vatandaşlarla birlikte olduğunu belirten Kurum, tüm ülkenin afet bölgesi için seferberlik şuuruyla çalıştığını söyledi.

"Hamdolsun ki böyle bir millete, ülkeye sahibiz." diyen Kurum, mucizelerle dolu bir gün yaşandığını, Kahramanmaraş'ta Neslihan Kılıç'ın 258 saat, Hatay'da 10 yaşındaki Osman'ın 260 saat, Mehmet Ali Şakiroğlu ve Mustafa Avcı'nın da 261 saat sonra enkazlardan sağ kurtarıldıklarını aktardı.

Arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Kurum, tüm kurumların depremin ilk anından itibaren sahada olduğunu vurguladı.

Kurum, şöyle konuştu:

"AFAD'ımız, Kızılay'ımız, askerimiz, jandarmamız, tüm birimlerimiz, her biri kahraman olan arama kurtarma ekiplerimiz, cansiparane bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerini yürütmeye devam ediyorlar. Depremin ilk saati itibarıyla da tüm bakanlıklarımız sahada. Gerek arama kurtarma süreçleri yönetimi, gerek insani yardımların ulaştırılması, geçici barınma alanları kurulması kapsamında valiliklerimizin koordinasyonunda milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte 7 gün 24 saat esasına dayalı sahadayız, aynı anlayışla çalışıyoruz."

Depremden etkilenen illeri tek tek ziyaret ederek yeni yerleşim alanlarının kararlarını verdiklerini anlatan Kurum, yeni yerleşim alanlarının kararlarını alırken şehrin tüm dinamiklerini birlikte değerlendirdiklerini, en sağlam zemini ve şehrin geleceğe dönük ihtiyaçlarını gözettiklerini belirtti.

Diğer illerdeki gibi Osmaniye'de de yeni yerleşim alanlarının belirlenmesine yönelik çalışma yaptıklarını ifade eden Korum, kentte arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığını, enkaz kaldırma süreçleri ile depremzedelerin geçici barınma alanlarına naklinin koordinasyon içinde yürütüldüğünü aktardı.

Hasar tespit sürecine değinen Kurum, şu bilgileri paylaştı:

"Şu an 7 bin 328 uzmanımızla 11 ilimizde hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. Depremden etkilenen ilerimizin tamamında 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölümün incelemesini yapmış durumdayız. Bu kapsamda 684 bin binamızı inceledik. Konutlarımız, ticari ünitelerimiz, depolarımız, köy konutlarımız ve evlerimiz gibi 332 bin 947 bağımsız bölümün ağır hasarlı ve yıkılmış olduğunu tespitini yaptık. Bu da yaklaşık 85 bin binaya tekabül ediyor. Osmaniye özelinde bakacak olursak 3 bin 157 binada 11 bin 300 bağımsız bölümün yıkık, ağır hasarlı veya acil yıkılacak olduğunun tespitini yaptık. Bu kapsamda az hasarlı ve hasarsız binaların da tespitini yapıyoruz. İlimiz genelinde yaklaşık 56 bin konutumuz hasarsız. 41 bin 500 konutumuz da az hasarlı."

Hasar tespitine müteakip hasarsız binalara girilebilecek

Vatandaşların binalarındaki hasar durumunu e-Devlet üzerinden öğrenebileceklerini ifade eden Kurum, hasarsız binalara hasar tespitini müteakip vatandaşların girmesinde sakınca olmadığını söyledi.

Orta hasarlı binalara güçlendirme yapılmadan girilemeyeceğini vurgulayan Kurum, bu tür binaları güçlendirmek için bakanlığın vatandaşa her türlü desteği vereceğini kaydetti.

Murat Kurum, ağır hasarlı binalara girilemeyeceğini, bu binalardan eşya alınamayacağını, bu binalardan eşya alınmasına valiliklerin koordinasyonunda müsaade edileceğini söyledi.

Afet bölgesindeki her bir vatandaşı en kısa zamanda sağlam ve güvenli evlere yerleştirmek üzere çalışma başlattıklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"11 ilimizde eş zamanlı cumhuriyet tarihinin en kapsamlı afet konutu yapım seferberliğini de başlatmış bulunuyoruz. Yer seçimleri için illerimize gidiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız da bu konuda gerekli alanlara ilişkin her türlü desteğini vermek suretiyle, en doğru zemini, en doğru alanı seçerek, yeni yerleşim alanlarının kararını alıyoruz. Mart ayı itibarıyla 10 ilimizde eş zamanlı başlayacağız ve devletimiz bütün alanlarda bütün afet bölgelerinde geçmişte yaşadığımız afetlerde olduğu gibi elini vatandaşımıza uzatacaktır. Tabii yerleşim süreçlerinin seçimi noktasında depremsellik analizi, fay hatlarına yakınlığı, zeminin kalitesi, jeofizik, jeoloji mühendislerimizle detaylı bir inceleme yapıyoruz."

Afet alanlarında vatandaşın mağduriyetini gidermek için her türlü adımın atılacağını vurgulayan Kurum, "Ama gerektiğinde imar kısıtlılığı, yapılaşma kısıtlaması dahil her türlü kısıtlamaya gideceğiz. Buradaki vatandaşlarımızın da değerlerini koruma gayreti içinde bu çalışmaları yürüteceğiz." dedi.

Depreme dayanıklı betonarme sistemiyle binaların inşa edileceğini belirten Kurum, "3 artı 1 daireler yapacağız, 105 metrekare dairelerimiz, neti de 85 metrekare." diye konuştu.