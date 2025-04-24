Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Kırşehir'e hibe ve ekipman desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Kırşehir'e hibe ve ekipman desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından çeşitli hibe ve ekipman desteği alındığını bildirdi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından çeşitli hibe ve ekipman desteği alındığını bildirdi.

Ünsal, yazılı açıklamasında, Ahiliğin başkenti, kadim şehir Kırşehir adına verilen desteklerin önemli ve ciddi katkılar sağlayacağını belirtti.

Desteğin, İl Özel İdaresi ve belediyeler dahil olmak üzere kent genelinde yapılacak birçok proje ve yatırıma katkı sunacağını hatırlatan Ünsal, daha güçlü, yaşanabilir ve daha yeşil bir geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda Kırşehir için çalışmayı sürdürdüklerini vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un vizyoner desteğiyle, şehrimizin dört bir yanına yönelik onlarca proje, yatırım ve hibe desteği hayata geçiriliyor. Yol ve altyapıdan, içme suyuna, çevre düzenlemelerinden sosyal tesislere, TOKİ konutlarından millet bahçelerine kadar uzanan bu kapsamlı destekler için şehrimiz, hemşerilerimiz ve gelecek nesiller adına en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Bu hizmetlerin ilimize kazandırılmasında katkı ve gayretlerini esirgemeyen Kırşehir Valimiz Murat Sefa Demiryürek'e, Milletvekilimiz Necmettin Erkan'a ve tüm başkanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Birlikte çalışmaya, birlikte başarmaya devam edeceğiz. Gayret bizden, takdir milletimizden."

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.