Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Mersin'de ormanlık alana dökülen atıklara ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Mersin'de ormanlık alana dökülen atıklara ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Mersin'de ormanlık alana dökülen atıklara ilişkin açıklama Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin'in Akdeniz ilçesinde ormanlık alana dökülen atıkların "tehlikesiz nitelikte" olduğunun belirlendiğini bildirdi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin'in Akdeniz ilçesinde ormanlık alana dökülen atıkların "tehlikesiz nitelikte" olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mersin'in Akdeniz ilçesinde ormanlık alana atık döküldüğüne ilişkin gelen ihbarlar üzerine, ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İncelemede söz konusu alanda, tehlikesiz nitelikte karışık atıkların bulunduğunu tespit ettik. Akdeniz Belediye Başkanlığı ile alandaki atıkların ivedilikle temizlenmesi için koordineli bir çalışma başlattık. Bununla birlikte söz konusu atıkları dökenlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

İklim Değişikliği, Akdeniz, Mersin, Medya, Güncel, Haberler

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