Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 'Çevre Muhafızları', Ürkmez Barajı ve çevresini temizledi. Küçük çevreciler, çöpleri toplayarak doğaya sahip çıkma çağrısı yaptı.

Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Çevre Muhafızları", çevre temizliklerine devam ediyor.

"Geçmişten Günümüze Temiz Çevre" sloganı ile yola çıkan çocuklardan oluşan çevre muhafızları ve gönüllü vatandaşlar, Ürkmez Barajı ve çevresini temizledi. Etrafa saçılan çöpleri toplayan küçük çevreciler, "Doğamıza sahip çıkalım" çağrısında bulunarak, "Bir yanımız güzel bir manzaraya şahit iken, kafamızı başka bir yöne çevirdiğimizde üzücü manzara ile karşılaşmak bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Biz doğayı temiz tutmaya her zaman devam edeceğiz. Herkesi daha duyarlık olmaya davet ediyoruz" dediler.