Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Genel Müdürü Süleyman Coşar, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette dernek tarafından yürütülen çevre bilinci ve sürdürülebilirlik çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Coşar, Yeniyol adına Şanlıurfa'da Antep fıstığı fidanı diktiklerini belirtti.

Yeniyol, ziyaret için Coşar'a teşekkür etti.

İlçe müftüleri toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da ilçe müftüleri toplantısı gerçekleştirildi.

Çerkezköy İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, İl Müftüsü Mustafa Soykök başkanlığında yapıldı.

İlçe müftülüklerinin çalışmaları hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve şube müdürleri katıldı.