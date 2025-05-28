Çevre Haftası kutlamaları kapsamında İstanbul'da 4 Millet Bahçesi hizmete açılacak

Çevre Haftası kutlamaları kapsamında İstanbul'da 4 Millet Bahçesi hizmete açılacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı misyonu kapsamında "81 ilde 100 milyon metrekare Millet Bahçesi" hedefiyle Çevre Haftası'nda İstanbul'da 4 Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı misyonu kapsamında "81 ilde 100 milyon metrekare Millet Bahçesi" hedefiyle Çevre Haftası'nda İstanbul'da 4 Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılış töreni, yarın saat 13.00'te İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümü ve Çevre Haftası kutlamalarıyla birlikte Beykoz Millet Bahçesi'nde düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Arnavutköy Millet Bahçesi'nin 243 bin metrekare, Beykoz Millet Bahçesi'nin yaklaşık 105 bin metrekare, Kağıthane Millet Bahçesi'nin 27 bin 71 metrekare ve Sultangazi - Cebeci Millet Bahçesi'nin ise yaklaşık 54 bin metrekarelik alanda inşasının tamamlandığı bilgisi verildi.

Aynı zamanda İstanbul genelinde 18 milyon 778 bin metrekare alanda 54 millet bahçesinin yapımı için çalışmaların planlandığı, bugüne kadar 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçesinin tamamlandığı ve 13 milyon 199 bin metrekare alanda 20 millet bahçesinin yapım çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi.

Bakanlığın yürüttüğü, "81 ilde 100 Milyon Metrekare Millet Bahçesi" projesi kapsamında ise Türkiye genelinde 77 milyon 355 bin 804 metrekare alanda 534 millet bahçesi yapımı için çalışmalar planlandı.

Ayrıca bugüne kadar 34 milyon 783 bin metrekare alanda 292 millet bahçesi tamamlandı ve 42 milyon 572 bin metrekare alanda ise 242 millet bahçesinin yapım çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışına katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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