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Çevre Haftası kapsamında şenlik ve kamp düzenlendi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Çevre Haftası kapsamında şenlik ve kamp düzenlendi

Büyükçekmece Belediyesi Çevre Haftası kapsamında 11-12 Haziran tarihlerinde 'Doğada Buluşuyoruz' sloganıyla yola çıktığı Çevre Şenliği ve Kamp etkinliği düzenledi.

Büyükçekmece Belediyesi Çevre Haftası kapsamında 11-12 Haziran tarihlerinde 'Doğada Buluşuyoruz' sloganıyla yola çıktığı Çevre Şenliği ve Kamp etkinliği düzenledi.

Celaliye Yahya Kemal Beyatlı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen kamp etkinliklerine katılan izciler 2 gün boyunca hem eğitim aldı hem de eğlendi.

Etkinliklerde izciler yoga, resim çizimi, fidan dikimi, ip atlama gibi aktivitelerin ardından kamp ateşi etrafında eğlenceli anlar yaşadı. Etkinliklerin sonunda yıl boyunca 'Hedef Sıfır Atık' projesine en çok bitkisel atık yağ, ambalaj atığı ve elektronik atık toplayarak katkı sunan muhtarlıklar, siteler, okullar ve iş yerlerine Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ve Muzaffer Cive tarafından günün anlam ve önemine binaen, zeytin ağacı fidesi ve teşekkür belgeleri takdim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yahya Kemal Beyatlı Büyükçekmece Güncel Haberler

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