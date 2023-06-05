Çevre Günü Etkinlikleri'nde Denizden Çıkanlar Şoke Etti

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında düzenlenen Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde yapılan temizlik çalışmasında denizden çıkan atıklar hayretler içerisinde bıraktı. Traktör lastiği, hayalet ağlar, demir parçaları, bıçak, telefon gibi birçok atık denizden çıkarıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sıfır atık noktasında ciddi bir noktaya geldiklerini belirterek, atık çıkmayan bir belediyeye dönüştürmek istediklerini söyledi.

'Çevre Günü Etkinlikleri' çerçevesinde denizden çıkanlar şoke etti

TEKİRDAĞ - Marmara Deniz'inin Tekirdağ kıyılarında Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde denizden çıkanlar hayretler içerisinde bıraktı. Traktör lastiği, hayalet ağlar, demir parçaları, bıçak, telefon ne ararsan var.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte deniz polisi, sahil güvenlik dalgıçlarının da katılımı ile Marmara Deniz'inin dibinde detaylı temizlik çalışması yapıldı. Denizin dibinden hayalet ağlar, traktör lastiği, demir parçaları, bıçak, telefon benzeri onlarca atık çıktı. Denizden çıkan atıkları kıyıda sergilenirken çöpleri ve atıkları gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yükse,l programda yaptığı açıklamada özellikle sıfır atık noktasında çok ciddi bir noktaya geldiklerini ifade ederek, "Tüm Trakya'da sıfır atık belgesine ilk sahip belediye Süleymanpaşa Belediyesidir. Özellikle okullarda başlattığımız sıfır atık kampanyası ile birlikte şuana kadar 20 ton civarında geri dönüşüm malzemesi toplandı. Bu toplanan geri dönüşümler nakde döndü. Okul aile birliklerine gelir olarak artı hanelerine girmeye başladı. Süleymanpaşa'da günde 200 ton çöp çıkıyor. 200 tonun tamamını sıfır atığa çevirmek istiyoruz. Atık çıkmayan bir belediyeye dönüştürmek istiyoruz. Bunun örnekleri var. Süleymanpaşa'nın denizleri halen atıklarla kirletiliyor. Özellikle su ve kanalizasyondan kaynaklı kirlilik halen devam ediyor" dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise yaptığı açıklamada doğanın çöp üretmediğini ifade ederek, "Çöp dediğimiz ve bugün şikayet ettiğimiz her şey, insan yapısı. Birazdan denizden çıkanları hepimiz göreceğiz. Bunların hiçbirisini deniz üretmedi. Hepsini insanlar üretti ve denize attı veya düşürdü. Denizlerimizi temizlemeye gayret ediyoruz. Bu senenin sloganının temiz deniz ve temiz dünya olması çok anlamlı" diye konuştu.

Etkinlikte Kahramanmaraş Merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için denize çelenk bırakıldı.