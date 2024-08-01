Çevre Gönüllüsü Gelibolu'da Sigara İzmariti Temizliği Yaptı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan çevre gönüllüsü Saadet Gündoğdu, halk plajından 3 günde 3 bidon sigara izmariti topladı.

Gündoğdu, Gelibolu'nun meşhur Hamzakoy Plajı'nda 3 gün bireysel temizlik çalışması yaptı.

Plaja gelenlerin bıraktığı sigara izmaritlerini toplayan Gündoğdu, topladığı 3 bidon dolusu izmariti belediyeye teslim etti.

Saadet Gündoğdu, yaptığı açıklamada, "Temizlik önce insanın kendisinden başlar, sonra kentin geneline yayılır. Vatandaşlarımızdan daha çevreci olmalarını bekliyorum." dedi.

Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak da Gündoğdu'ya örnek davranışından dolayı teşekkür belgesi takdim ederek, "Saadet kardeşimizin davranışının tüm Gelibolu'ya örnek olmasını diliyor, kendisine Gelibolu halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.