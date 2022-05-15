Çevre gönüllüleri kolları sıvadı, ormanda çöp topladı - Haberler

KASTAMONU (İHA) - - Çevre gönüllüleri kolları sıvadı, ormanda çöp topladı

Ormanları temizleyip vatandaşlara 'çevre' mesajı veriyorlar

KASTAMONU - Kastamonu'da başlatılan proje çerçevesinde çevre gönüllüleri, havaların ısınmasıyla birlikte farkındalık oluşturmak amacyla ormanlık alanda çevre temizliği yaptı.

Kastamonu Belediyesi öncülüğünde kurulan "Kastamonu Çevre Gönüllüleri Topluluğu" tarafından Kastamonu-Tosya karayolu çevresindeki ormanlık alanda 'marifet temizlemek değil, kirletmemek' sloganıyla çevre temizliği yapıldı. Çevre gönüllüleri, yoldan ormanlık alana atılan çöpleri tek tek topladı.

Etkinliğe katılan Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Resul Köprülü, topluluk üyelerine duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür ederek, "Çevremizi ve doğamızı korumaya yönelik faaliyetlerimize bir yenisi ekledik ve doğada unutulan atıkları topladık. Doğaya yapacağımız en büyük iyilik, onu kirletmemek, korumaktır. Çünkü onu korumak, geleceğimizi korumaktır" dedi.

"Geri dönüşüm için duyarlı olalım"

Çevreye karşı farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen çevre temizliğine katılan çevre gönüllülerinden Şila Ayni, "Afganistan'dan Kastamonu'ya gelerek hemşirelik bölümünde okuyorum. Bu tür etkinlikleri ben hep katılıyorum. Böyle etkinliklere katılım için vatandaşlarımızın da özen göstermesini bekliyorum. Çevremizi temiz tutmaya özen gösterelim. Çevremiz temiz olursa sağlıklı yaşarız, bu şekilde bizden sonraki gelecek nesle de iyi bir çevre oluşturmuş oluruz. Geri dönüşüm için çevremiz adına özen gösterelim. Vatandaşlarımız çevremizi temiz tutsun. Çöplerimizi yere atmayalım. Çöplerimizi mümkün olduğunda ayrıştırıp çöpe bu şekilde atalım. Kesinlikle yerlere atmayalım. Geri dönüşüm için duyarlı olalım" diye konuştu.

"Çevreyi kirletmemelerini istiyoruz"

Kastamonu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde Çevre Mühendisi olarak görev yapan Süha Özata da, "Üniversite öğrencileri arkadaşlarımızla birlikte mıntıka temizliği yapıyoruz. Bu etkinliklerin sürekliliğini bekliyoruz. Bunun da en başında vatandaşlarımızın çevreyi kirletmemelerini istiyoruz" diye konuştu.