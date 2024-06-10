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ÇEVREFEST, Başkentlilere çevre projeleriyle yeni deneyimler sundu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ev sahipliğinde, "Hepimizin Bir Dünyası Var" temasıyla düzenlenen ÇEVREFEST, 4 gün boyunca çevre projeleriyle başkentlilere yeni deneyimler sundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ev sahipliğinde, "Hepimizin Bir Dünyası Var" temasıyla düzenlenen ÇEVREFEST, 4 gün boyunca çevre projeleriyle başkentlilere yeni deneyimler sundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "2053 Net Sıfır Emisyon" ve "Yeşil Dönüşüm" hedefleri doğrultusunda çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla 6-9 Haziran tarihlerinde Başkent Millet Bahçesi'nde ÇEVREFEST etkinliği düzenlendi.

"Hepimizin Bir Dünyası Var" temasıyla düzenlenen ÇEVREFEST ziyaretçileri, atık malzemelerden yapılan giysilerden, çevre konulu kitapların yer aldığı kitap fuarına, İklim Tüneli'nden Sıfır Atık temalı stantlara, atölye çalışmalarından insan ve çevre ilişkisine dair söyleşilere kadar birçok etkinliğe ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan Sıfır Atık hareketi de etkinlikte ilgi gördü. Sıfır Atık belgesi alan üniversitelerin yanı sıra belediyelerin iyi çevre uygulamalarını tanıttığı etkinliğe 39 belediye, 15 özel sektör temsilcisi firma, 9 üniversite, Bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Firmalar, akıllı şehir uygulamalarından geri dönüşüme, atık yönetiminden yenilenebilir enerji teknolojilerine kadar faaliyette bulundukları alanlarla ilgili en yeni çevreci teknolojilerini ÇEVREFEST'te tanıttı.

Atık malzemelerden yapılan kıyafetler ilgi çekti

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından hazırlanan Hayal Duvarı ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün "Gökyüzüne Mesajım Var" tahtalarına çocuklar büyük ilgi gösterdi. Çocuklar, gelecekte ne hayal ediyorlarsa, nasıl bir doğa ve çevre istiyorlarsa kağıda çizip tahtalara astı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı kreşte çocukların atıklardan yaptığı ürünlerin sergilendiği etkinlikte, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından sürdürülebilirlik anlayışıyla atık malzemelerden yapılan kıyafetler de ilgi çekti.

ÇEVREFEST'te, deprem bölgesinde hasar gören köy evlerinin yerine yapılacak köy evinin bir örneği de sergilendi.

Etkinlikte ayrıca Muhammet Emin Türkmen tarafından grafiti yöntemiyle yapılan resimde, "Free Palestine/Özgür Filistin" yazısı yer aldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin en büyük ve en geniş katılımlı çevre etkinliği ÇEVREFEST'i tamamladıklarını belirtti.

İlk defa düzenlenen ve 4 gün süren çevre etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Dünyamızı çocuklarımıza en temiz ve yaşanabilir haliyle teslim etmek için 7'den 70'e her yaştan çevre gönüllüsü misafirimizi Başkent Millet Bahçesi'nde ağırladık. Ülkemizdeki çevre hassasiyetinin arttığını, onlarca stanttaki yüzlerce çalışma ile bir kez daha gördük. Evlatlarımızın geleceği için hep birlikte çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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