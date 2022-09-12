Diyarbakır'da "sıfır atık" sloganıyla el ele veren öğretmenler ve öğrencilerin, velilerin de katkısıyla okula kazandırdığı çevre dostu kütüphanenin ilk misafiri "kumru" oldu.

Diyarbakır'da "sıfır atık" sloganıyla el ele veren öğretmenler ve öğrencilerin, velilerin de katkısıyla okula kazandırdığı çevre dostu kütüphanenin ilk misafiri "kumru" oldu.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Prof. Dr. Fuat Sezgin İlkokulu'ndaki öğretmenler çocuklara çevre ve doğa bilinci aşılamak için atıkları değerlendirerek okulda kütüphane oluşturmaya karar verdi.

Projeye öğrenci ve velileri de dahil eden öğretmenler, kullanılmayan veya çöpe atılacak elma kasalarını kitap rafına, askılıkları kitap okuma lambasına, içecek şişelerini kalemliklere, plastik kapakları tabloya, plastik meyve kasalarını masaya, kumaş ve fileleri cepli kitaplığa dönüştürdü.

2022-2023 eğitim öğretim yılında "kitap kurtları"nı ağırlaması için hazır hale getirilen "Prof. Dr. Fuat Sezgin Sıfır Atık Kütüphanesi"nin ilk konuğu açık pencereden girerek meyve kasasına yuva yapan kumru oldu.

"Kumru çocuklarla çok güzel bir uyum içerisinde"

Okul müdürü Yüsri Demir, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yola çıkarak bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla sıfır atık kütüphanesi oluşturduklarını söyledi.

Demir, "Burada gördüğünüz malzemelerin tamamı normalde çöpe atılabilecekken biz bunlardan faydalanma yoluna gittik. Pet şişe, kasa, eskiyen sıra ve masa parçaları ve evde kullanılmayan kumaş parçalarından böyle bir kütüphane oluşturduk. Kütüphanemizin ilk misafiri kumru oldu. Kumru çocuklarla çok güzel bir uyum içerisinde. Yuva yaptı." ifadelerini kullandı.

"Yavrularımızı yetiştirirken kumrunun da yavrularını büyüteceğiz"

Proje koordinatörü ve sınıf öğretmeni Zekiye Tanboğa da geri dönüşümün öneminin her geçen gün daha da arttığını anlattı.

Tanboğa, her yıl kullanılan kitapları toplayıp geri dönüşüme gönderdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Her yıl bir ton kağıtla 17 ağacın kesilmesine engel oluyoruz. Bu 17 ağaç kim bilir kaç kumrunun yuvası. Çocuklarımızı bilinçli nesiller olarak yetiştirmemize kütüphaneye misafir olan kumru da yardımcı oluyor. Bizim için de güzel bir sürpriz oldu. Enerji hissedilen bir şey. Kumru da bizim enerjimizi hissetti. Kumrumuzun iki yumurtası var. Yavrular getirecek. Burada yavrularımızı yetiştirirken kumrunun da yavrularını büyüteceğiz inşallah."

Kütüphanenin hazırlanmasına katkı sunan öğrencilerden Arya İkra Dönegel, böyle bir kütüphane oluşturdukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Kütüphaneye konuk olan kumruyu ilk gördüklerinde şaşırdıklarını anlatan Dönegel, ona kutudan ev yapacaklarını dile getirdi.

Dönegel, "Camı da açsak dışarı çıkmıyor, yanımızda duruyor. Bizim yanımızda kendisini güvende hissediyor." ifadelerini kullandı.

Elif Gezer ise kütüphaneyi oluştururken atık malzemeleri değerlendirdiklerini belirterek, yeni olarak kullandıkları tek şeyin boya olduğunu anlattı.

Gezer, bu sayede doğaya fayda sağladıklarına inandıklarını dile getirerek, "Kütüphanemize gelen kumru ile çok mutlu olduk. Bizim onu sevdiğimizi düşünmüş, buranın sıcaklığını sevmiş olabilir." diye konuştu.