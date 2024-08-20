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Çevre Denetimlerinde 1 Milyar TL Ceza Uygulandı

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2024'ün 7 ayında yapılan denetimlerde çevre mevzuatına aykırı hareket eden tesis ve işletmelere 1 milyar 120 milyon 214 bin 522 lira idari para cezası uygulandı. 238 işletmenin faaliyeti durduruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 2024'ün 7 ayında ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde çevre mevzuatına aykırı hareket eden tesis ve işletmelere 1 milyar 120 milyon 214 bin 522 lira idari para cezası uygulandı, 238 işletmenin ise faaliyeti durduruldu.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre kirliliğini önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Denetim ekipleri, Çevre Kanunu'na aykırı hareket ederek çevre kirliliğine yol açan işletmelere, deniz kirliliğine neden olan deniz araçlarına ve egzoz emisyonları nedeniyle hava kirliliği oluşturan motorlu kara taşıtı sahiplerine cezai işlem uyguluyor.

Denetimler sonucu çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletmelerin faaliyeti durdurulurken, deniz araçları ise seyrüseferden men ediliyor.

Bu kapsamda Bakanlıkça 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasında merkez teşkilatı ve 81 il müdürlüğü ekiplerince 41 bin 526 denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde çevreyi kirlettiği tespit edilen tesis ve işletmelere 1 milyar 120 milyon 214 bin 522 lira ceza verildi, 238 işletme ise faaliyetten men edildi.

En fazla ceza atık kirliliğine

Bakanlık, çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerini hava, atık, su, gürültü, egzoz gibi 17 ayrı kategoride yürütüyor.

Tüm kategorilerde yapılan denetimlerde en fazla para cezası 489 milyon 902 bin 340 lirayla atık kirliliğine kesildi.

Denetimlerde ayrıca gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğine 137 milyon 493 bin 493 lira, su kirliliğine ise 113 milyon 505 bin 318 lira ceza uygulandı.

Zehir saçan egzozlara 6,8 milyon lira ceza

Öte yandan, Bakanlık, trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzozun neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak amacıyla araçları da sıkı denetime aldı.

Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile yapılan 15 bin 936 araç denetimde, egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırmayan 657 motorlu taşıt sahibine 6 milyon 865 bin lira idari para cezası verildi.

Bakanlıkça uygulanan idari para cezalarından elde edilen gelir, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında kullanılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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