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Çevre Ceza Oranları 2025'te Yaklaşık Yüzde 44 Arttırıldı

Çevre Ceza Oranları 2025'te Yaklaşık Yüzde 44 Arttırıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025'ten itibaren çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezalarını yeniden değerleme oranında arttırarak yüzde 43,93 oranına yükseltti.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2025'te çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında arttırıldı.

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile, Çevre Kanunu'na aykırılık halinde 2025 yılında kesilecek para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artırıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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