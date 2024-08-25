Çevre bilinci kazanan öğrenciler ahşap ürünleri geri dönüşüme kazandırdı

Çevre bilinci kazanan öğrenciler ahşap ürünleri gün yüzüne çıkarttı, plastiklerden levha üretti

KASTAMONU - Kastamonu'da yürütülen "İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi 2" projesi sayesinde çevre bilinci kazanan öğrenciler, eski ahşapları geri dönüşüme kazandırdı.

Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çerçevesinde desteklenen "İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi 2" başlıklı proje çerçevesinde öğrenciler, eski ahşap ürünleri yeniledi. Aldıkları eğitim ve gördükleri uygumalar sonunda eski sehpaları öncelikle zımpara ve çeşitli kimyasallar kullanarak boya ve verniklerini temizleyen öğrenciler, ardından ahşapları boyayarak yeniden kullanılmasını sağladı. Atölye çalışmasının ardından öğrenciler, Orman Fakültesi laboratuvarında plastik maddeleri ahşap ile karıştırarak levha üretti.

"Kullanım ömrünü tamamlamış mobilya veya dekorasyon donatılarını yeniden restore ederek kullanılmasını sağlıyoruz"

Proje ile ilgili bilgi veren Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Karamanoğlu, "İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi' projesinde öğrencilerimize üç farklı etkinlik düzenledik. Bu etkinlik azalt, yeniden kullan ve dönüştür manasına geliyor. Bu çerçevede biz, günümüzde yenilebilir malzemelerden üretilen ürünlerin tüketiminin oldukça yaygın olduğunu görüyoruz. Fakat doğal kaynakları korumak, doğal kaynaklardan üretilmiş olan ürünleri ya da malzemelerin kullanımını arttırma, onları geri dönüştürme ve restore etme, tekrar geri kullanmak açısından böyle bir etkinlik yapıyoruz. Etkinliğimizin amacı kullanım ömrünü tamamlamış veya koruyucusu, katmanı, özellikleri bozulmuş mobilya veya dekorasyon donatılarının yeniden restore edilerek kullanıma yönelik bir etkinlik düzenledik. Katılımcılara geriş dönüştürülebilir ahşaplar hakkında bilgiler vererek, şimdi de uygulamalarını yaptırıyoruz. Yapmış olduğumuz uygulama ahşap restorasyon uygulamalarından konvansiyonel uygulama olarak geçiyor. Bu uygulamada eskimiş, kullanım ömrünü tamamlamış mobilya ya da dekorasyon konumundaki koruyucu katman, renk, doku vb. hususlar konvansiyonel yöntemlerle yani uygun boya çözücü veya benzeri kimyasallar yardımıyla yüzeyden uzaklaştırılması, ardından istenilen renge göre yeniden renklendirme, vernikleme, hangi tür bir uygulama yapılmak isteniyorsa ona yönelik bir uygulama yaptırıyoruz" dedi.

"Kullanmadığımız eşyaları tekrar geri kazandırıyoruz"

Proje için İzmir'den Kastamonu'ya geldiğini belirten İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencisi Neslihan Sandıkçı ise, "Burada iklim değişikliği üzerine eğitimler aldık. Nasıl geleceğimizi yönlendirebiliriz, bu konuda neler yapabiliriz. Çünkü iklim değişikliği hepimizi etkileyen bir konu. Bu konu hakkında herkesin bilinçlenmesi gerekiyor. Bunun üzerine eğitimler aldık ve atölyede çeşitli uygulamalar da yapıyoruz. Şu an da kullanılmayan atık sehpaları geri dönüştürmeye çalışıyoruz. Öncelikle arkadaşlarımız ahşabı zımparalıyor. Vernik ve boyayı tamamen ahşabın üstünden çıkarttıktan sonra boyama aşamasına geçilecek. Bu şekilde eskiyen sehpalarımızı tekrardan kullanıma hazır hale getirmiş oluyoruz. Günümüzün aslında en büyük problemlerinden bir tanesi hızlı tüketim. Bizler bunu önleme amacıyla geri dönüştürülür projeler üretiyoruz. Bu da onlardan bir tanesi oluyor. Bu şekilde tekrar kullanmadığımız eşyaları geri kazandırıyoruz" diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Adil Samet Karayılan da, "Projede geri dönüşüm amacıyla eski ahşap ya da tahta atıklarını yenileyerek dönüştürüyoruz. Ahşap üzerine zımpara yapıyoruz, vernik yapıyoruz. Bunları geri dönüştürmezsek ahşaplar bizim için artık kullanılamaz hale geliyor. Gerekse bulunduğu şehrin konumu ya da nemi olsun, hava biçimi olsun o yüzden günümüzün şartlarına eskiyen ahşapları uygulamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.