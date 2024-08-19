ÇEVRE Bakanlığı, yerli yazılım NEFES ile şehirlerin hava kalitesini tespit ediyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, "Şehirlerimizin hava kalitesi değerlerini, yerli ve milli yazılımımız NEFES ile tespit etmeye devam ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehirlerimizin hava kalitesi değerlerini, yerli ve milli yazılımımız NEFES ile tespit etmeye devam ediyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelemizde ve şehircilik çalışmalarımızda kullandığımız NEFES ile şehirlerimizin dijital ikizlerini oluşturduk. 3 boyutlu ortamda, illerimizin hava kalitesi değerlerini inceliyoruz. Mahalle ölçeğinde, 5 metre seviyesinde yaptığımız tespitlerimizi titizlikle sürdürüyoruz" denildi.