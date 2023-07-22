Çevre Bakanlığı'nın çağrı merkezi 'ALO 181' yılın ilk 6 ayında 640 bin 795 çağrıya cevap verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çağrı merkezi 'ALO 181' ile yılın ilk 6 ayında 640 bin 795 çağrıya cevap verildi. Bakanlık bünyesinde hizmet veren 'ALO 181' çağrı merkezi ile konut projeleri, tapu işlemleri, deprem sonrası hasar tespit çalışmaları gibi birçok konuda bilgi veriliyor. Ayrıca, depremzedeler tarafından da yoğun şekilde aranıyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çağrı merkezi 'ALO 181' ile yılın ilk 6 ayında 640 bin 795 çağrıya cevap verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlık bünyesinde hizmet veren 'ALO 181' çağrı merkezi ile 2023 yılının ilk yarısında 640 bin 795 çağrı kayıt altına alındı. ALO 181 çağrı merkezini arayan vatandaşlara, konut projeleri, tapu işlemleri, deprem sonrası hasar tespit çalışmaları, deprem bölgesinde başlatılan 'Yerinde Dönüşüm' projesi, çevre kirliliği gibi birçok konuda bilgi veriliyor. ALO 181 aracılığıyla tapu ve kadastro işlemlerinde de vatandaşların kolaylıkla randevu alması, Web Tapu üzerinden başvuru yapması sağlanıyor. Çağrı merkezi, depremzedeler tarafından da yoğun şekilde arandı. Bakanlık tarafından 17 Temmuz'da hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm' projesi hakkında ALO 181'i arayan 8 bin 472 afetzede konu hakkında bilgi aldı.

Yönetim Bilgi Sistemi Daire Başkanı Dr. Ebru Köseoğlu, çağrı merkezinden vatandaşların hafta içi 08.00-18.00 saatleri arası tapu randevularını alabildiğini belirterek, "Vatandaşlarımız, tapu ile ilgili her türlü bilgiyi ALO 181 üzerinden almaktadır. ALO 181 Çağrı Merkezi üzerinden Web tapu aracılığıyla satış işlemlerini yapabilmektedir" ifadelerini kullandı.