Çevre Bakanlığı'ndan İBB İtfaiye Personeli Alımına Dair Açıklama

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bakanlıkta itfaiye personeli istihdamı yönünde bekleyen herhangi bir dosyasının bulunmadığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Medyaya yansıyan bazı haberlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye personeli alımının engellendiği ve onay verilmediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda itfaiye personeli istihdamı yönünde bekleyen tek bir dosyası bulunmamaktadır. Gelen talepler doğrultusunda 2020-2024 yılları arasında İBB'ye 1785 itfaiye personeli alım izni verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.