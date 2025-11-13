Haberler

Çevre Bakanlığı: Deprem Bölgesinde 45 Bin 342 Ev ve İş Yeri Daha Tamamlandı

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki inşa çalışmaları kapsamında 45 bin 342 ev ve iş yerinin tamamlandığı bildirildi. 350 bininci konutun teslim töreni Adıyaman’da düzenlenecek.

15 Kasım'da Adıyaman'da düzenlenecek törenle; Malatya'da 21 bin 760, Hatay'da 11 bin 320, Kahramanmaraş'ta 6 bin 523, Gaziantep'te 3 bin 834, Şanlıurfa'da 644, Adıyaman'da 376, Elazığ'da 354, Osmaniye'de 214, Tunceli'de 97, Sivas'ta 79, Bingöl'de 62, Diyarbakır'da 50, Kayseri'de 15, Adana'da 14 olmak üzere toplam 45 bin 342 bağımsız bölüm teslim edilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.

Teslim edilen konut sayısı 350 bin 178'e yükselecek

Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 286 bin 708'i konut, 12 bin 189'u iş yeri ve 51 bin 281'i köy evi olmak üzere toplam 350 bin 178'e yükselecek. Yıl sonuna kadar bu sayının 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983'e yükseleceği ifade ediliyor.

Bakan Kurum:  350 bin gurur, 350 bin umut

Törene ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "350 bin gurur, 350 bin umut… Memleket aşkıyla 350 bininci yuvamız da tamam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle deprem bölgesinde 350 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz" mesajını verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
