Çevre Bakanı: Şehirlerde gürültü kirliliğini azaltmak için 11 bin 253 metrekare gürültü bariyeri yapıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şehirlerde gürültü kirliliğini en aza indirmek için 11 bin 253 metrekare gürültü bariyeri yaptıklarını açıkladı. Bakan Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Çevreye ve insana saygılı şehirler için gürültü kirliliğini en aza indirmeye çalışıyoruz. Çocuk sesleri ve kuş cıvıltılarının birbirine karıştığı huzurlu şehirler hedefiyle, gürültü bariyerlerinin miktarını artırıyoruz. 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladık. 54 bin 348 metrekare gürültü bariyerinin yapımına da devam ediyoruz' dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise gürültüyle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 66 ilin gürültü haritası ile 24 ilin gürültü eylem planının tamamlandığı belirtilerek, Türkiye genelinde 65 bin 601 metrekare gürültü bariyeri yapılacağı kaydedildi.