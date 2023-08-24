Çevre Bakanı Özhaseki: Yanan ağaçların yerine yeni fidanlar dikeceğiz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yanan her bir ağacımızın yerine yeni bir fidan dikeceğiz. Yeşil doğamızın tahrip edilmesine, ülkemizin akciğerleri olan ağaçlarımızın yok olmasına, ekolojik dengenin zarar görmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'de kontrol altına alınan yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı. Çanakkale'nin yanı sıra Eskişehir, Bursa ve Bilecik'te de meydana gelen yangınlarda zarar gören yeşil alanlarımızı, Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte hiç vakit kaybetmeden yeniden ağaçlandıracağız. Vatandaşlarımız hiç endişe etmesin. Yanan her bir ağacımızın yerine yeni bir fidan dikeceğiz. Yeşil doğamızın tahrip edilmesine, ülkemizin akciğerleri olan ağaçlarımızın yok olmasına, ekolojik dengenin zarar görmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Yangının kontrol altına alınmasında emekleri geçen başta Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri olmak üzere sahada cansiparane bir şekilde mücadele eden herkese teşekkür ediyor, bir kere daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.