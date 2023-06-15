Çevre Bakanı Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde incelemek için saha ziyaretlerine devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmaları hız kesmeden sürdürmek için yarın Malatya ve Kahramanmaraş'ı, 17 Haziran'da ise Hatay'ı ziyaret edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yarın Malatya ve Kahramanmaraş'ı, 17 Haziran'da ise Hatay'ı ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, göreve gelmesinin ardından ilk saha ziyaretini geçen hafta depremden etkilenen Adıyaman'a gerçekleştiren Özhaseki, kalıcı konutların bir an önce bitirilmesi için deprem bölgesindeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Özhaseki bu kapsamda bakanlık yetkilileriyle yarın Malatya ve Kahramanmaraş'a, 17 Haziran'da ise Hatay'a giderek, bir dizi inceleme ve ziyarette bulunacak.

Göreve atandığında deprem bölgesindeki çalışmalardan hiçbir zaman el çekilmeyeceği mesajını veren Özhaseki, "Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var, o formüller devreye girdiğinde depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede vereceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Mehmet Özhaseki, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a deprem konutlarının inşasını hızlandırılacak yeni formüle ilişkin bilgi verdi.