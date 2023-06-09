Çevre Bakanı Özhaseki: Bugün Kayseri Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir haline geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de yaptığı açıklamada, Kayseri'nin Türkiye'de örnek gösterilen bir şehir haline geldiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bugün Kayseri, Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir haline geldi. Çok çalıştık, çok gayret ettik." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Özhaseki, belediye binası önünde bando takımı ve meşalelerle karşılandı.

Özhaseki, ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına ikinci kez bakan olarak geldiğini söyledi.

Yıllardır süren Kayseri'deki belediyeciliğin bir noktada zirve olduğunu belirten Özhaseki, "Birçok şehrimize de örnek oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın İstanbul'da, bizlerin de Kayseri'de başlatmış olduğu hizmet belediyeciliği gibi bir kavramla yola çıktığımız, iyi niyetle gayret ettiğimiz ortam bugün ete kemiğe büründü. Güzel işler olarak karşımıza çıktı." diye konuştu.

Kayseri'ye önemli hizmetler kazandırdığını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu şehrin altyapısı yoktu. Kanalizasyon altyapısı şehrin yüzde 50'sinde eksikti. Gecekondular yüzde 50'den fazlaydı. Belediyenin sanayiden iki tane lastik alacak parası yoktu. Bunları hep yaşadık. Çok şükür o günlerde başlayan mücadele bugüne kadar istikrarla sürdü. Çok güzel işler oldu. Bugün Kayseri, Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir haline geldi. Çok çalıştık, çok gayret ettik. Sadece ben mi, değil tabii ki, birçok belediye başkanı arkadaşımız, milletvekili arkadaşımız, hele hele başta teşkilatımız yanımızdalardı, arkamızdalardı. Hep dua ediyorlardı, destek veriyorlardı."

Bugün geldikleri noktada Kayseri'yi unutmadıklarını vurgulayan Özhaseki, bundan sonra da yapılan hizmetleri takip edeceklerini kaydetti.

Hizmeti sürdüreceklerini belirten Özhaseki, "Çünkü inanıyoruz ki, 'İnsan odur ki bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser.' Bıraktığınız her bir eser size dua olarak döner, iyilik olarak döner, rahmet olarak döner. Biz bu inançla bundan sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Rabb'im bizleri mahcup etmesin. Bize güvenen siz kardeşlerimi de mahzun etmesin diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da misafirlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Özhaseki'nin tecrübelerinden yararlanıp daha güzel hizmetlere imza atmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Ziyarette, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları da hazır bulundu.