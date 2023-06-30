Çevre Bakanı Özhaseki: 1643 kilometre bisiklet yolu ve 373 kilometre yeşil yürüyüş yolu tamamlandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bisiklet ağları ve yeşil yürüyüş yollarıyla hava kalitesinin artırıldığını duyurdu. Şu ana kadar 1643 kilometre bisiklet yolu ve 373 kilometre yeşil yürüyüş yolu tamamlandı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şu ana kadar 1643 kilometre bisiklet yolu ve 373 kilometre yeşil yürüyüş yolunu tamamladıklarını duyurdu.

Bakan Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bisiklet ağları ve yeşil yürüyüş yollarıyla hava kalitesinin artırıldığına vurgu yaparak, 'Nefes Alan Şehirler ve Sağlıklı İnsanlar' şiarıyla, ülkemizi bisiklet ağlarıyla örüp hava kalitesini iyileştiriyor; yeşil yürüyüş yollarıyla vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamlarına katkı sunuyoruz. 3 bin kilometre bisiklet yolu ve 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu hedefiyle, şu ana kadar 1643 kilometre bisiklet yolu ve 373 kilometre yeşil yürüyüş yolunu tamamladık" ifadelerine yer verdi.