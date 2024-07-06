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Çevre Bakanı Murat Kurum, Hatay'da değerlendirme toplantısına katıldı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Kurum, Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışacaklarını belirtti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da değerlendirme toplantısına katıldı.

?Hatay'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valilik'te değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Vali Mustafa Masatlı, milletvekilleri ve belediye başkanları da toplantıda hazır bulundu. Hatay'ı tüm değerleriyle ayağa kaldıracaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Valimizle, vekillerimizle, belediye başkanlarımızla Hatay'ımızın geleceğini konuştuk. Hataylı kardeşlerimiz müsterih olsun. Depremden etkilenen Hatay'ımızı kadim mirasıyla, özgün değerleriyle yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Murat Kurum Hatay Deprem Çevre Valilik Politika Güncel Haberler

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