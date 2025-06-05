Çevre Bakanı Kurum'dan Sıfır Atık Vurgusu

Çevre Bakanı Kurum'dan Sıfır Atık Vurgusu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevre kirliliğine karşı mücadele edeceklerini belirtti ve Sıfır Atık ile Depozito Yönetim Sistemi'nin önemini vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz doğamızın kirletilmemesi için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Sıfır Atık ile atıkları dönüştürecek, Depozito Yönetim Sistemimiz ile bunu kalıcı hale getirecek, ortak evimiz dünyamızı çocuklarımıza daha temiz, daha sağlıklı bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, kullanıp atılmak üzere tasarlanan plastiklerle doğanın, havanın, suyun her gün daha çok kirlendiğini belirtti.

Plastik atıkların, geri dönüştürülmediğinde dünyanın yarınlarını tehdit eden bir unsura dönüştüğünü vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Biz doğamızın kirletilmemesi için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Sıfır Atık ile atıkları dönüştürecek, Depozito Yönetim Sistemimiz ile bunu kalıcı hale getirecek, ortak evimiz dünyamızı çocuklarımıza daha temiz, daha sağlıklı bırakacağız. Bu bilinçle her günü Çevre Günü olarak görüp insanlık için el birliğiyle çalışacağız. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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