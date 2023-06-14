Çevre aktivistleri Monet tablosuna saldırdı

Çevre aktivistleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir müzede bulunan ünlü ressam Claude Monet tarafından 1900 yılında yapılan The Artist's Garden at Giverny (Giverny'deki Sanatçının Bahçesi) adlı esere boyalı saldırı düzenleyerek ellerini tabloya yapıştırdı. Polis, 2 aktivisti gözaltına aldı.

Çevre aktivistlerinin sanat eserlerini hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi. İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Stockholm Ulusal Müzesi'ne gelen Aterstall Vatmarker ( Sulak Alanları Yeniden Canlandır) adlı çevre grubuna iki aktivist, ünlü Fransız ressam Claude Monet tarafından 1900 yılında yapılan The Artist's Garden at Giverny (Giverny'deki Sanatçının Bahçesi) adlı esere kırmızı boya ile saldırı düzenleyerek ellerini tabloya yapıştırdı. Polis, sanat eserine düzenlenen saldırının ardından 25 ve 30 yaşlarında olan 2 kadın aktivisti gözaltına aldı.

Tablo inceleme altında

Müze tarafından yapılan açıklamada, tablonun saldırıda hasar görüp görmediğinin henüz bilinmediği aktarılarak, tablonun "müze küratörleri tarafından herhangi bir hasar olup olmadığını görmek için incelendiği" belirtildi. Yetkililer, tabloda koruyucu cam bulunduğunu açıkladı.

"Monet'in tablosundakiler gibi muhteşem bahçeler yakında uzak bir anı olacak"

Aterstall Vatmarker Sözcüsü Helen Wahlgren yaptığı açıklamada, bir iklim felaketinin "aynı zamanda bir sağlık krizi" olduğunu ve "milyonlarca insanın zaten iklim felaketinden ölmekte olduğunu" ifade ederek, "Monet'in tablosundakiler gibi muhteşem bahçeler yakında uzak bir anı olacak" dedi.

İsveç hükümetini uluslararası iklim taahhütlerine saygı göstermemekle suçlayan Wahlgren, "Emisyonlarımızı yüzde 31 oranında azaltmalıyız. Ancak emisyonlarımız hala artıyor. Bu çok çirkin" ifadelerini kullandı. - STOCKHOLM