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Çevre aktivisti Toby Gregory Atlantik Okyanusu'nu kürek çekerek geçmeyi planlıyor

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Toby, ekip arkadaşları James Ralep ve Rai Tamagnini ile birlikte Atlantik Okyanusu'nu geçmek için 5 bin kilometrelik bir mesafeyi 8 metrelik bir tekneyle kürek çekerek katetmeyi planlıyor.

Toby, ekip arkadaşları James Ralep ve Rai Tamagnini ile birlikte Atlantik Okyanusu'nu geçmek için 5 bin kilometrelik bir mesafeyi 8 metrelik bir tekneyle kürek çekerek katetmeyi planlıyor

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Atlantik Okyanusu Güncel Haberler

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