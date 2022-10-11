Çevre aktivisti Toby Gregory Atlantik Okyanusu'nu kürek çekerek geçmeyi planlıyor
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Toby, ekip arkadaşları James Ralep ve Rai Tamagnini ile birlikte Atlantik Okyanusu'nu geçmek için 5 bin kilometrelik bir mesafeyi 8 metrelik bir tekneyle kürek çekerek katetmeyi planlıyor.
Toby, ekip arkadaşları James Ralep ve Rai Tamagnini ile birlikte Atlantik Okyanusu'nu geçmek için 5 bin kilometrelik bir mesafeyi 8 metrelik bir tekneyle kürek çekerek katetmeyi planlıyor
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel