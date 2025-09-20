Haberler

Ceviz Toplarken Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ceviz toplarken yüksek gerilim hattına temas eden Tahsin Eroğlu, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Gürpınar köyü Çobanlar Mahallesi'nde ceviz toplayan Tahsin Eroğlu (55), dalları silkelediği ucu kancalı değneğin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının fark etmesiyle Alaplı Devlet Hastanesine götürülen Eroğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay
