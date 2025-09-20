Ceviz Toplarken Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ceviz topladığı sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Gürpınar köyü Çobanlar Mahallesi'nde ceviz toplayan Tahsin Eroğlu (55), dalları silkelediği ucu kancalı değneğin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının fark etmesiyle Alaplı Devlet Hastanesine götürülen Eroğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.