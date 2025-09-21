Haberler

Ceviz Toplarken Elektrik Akımına Kapılan Adam Ağır Yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde ceviz toplarken elindeki demir sopanın elektrik teline değmesi sonucu ağır yaralanan H.K, özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ceviz toplarken elindeki demir sopanın elektrik teline değmesi sonucu akıma kapılan kişi ağır yaralandı.

Yılmaz Mahallesi'nde 44 yaşındaki H.K, ağaçtan merdivenle ceviz topladığı sırada elindeki demir sopa yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan H.K, merdivenden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel bir hastaneye kaldırılan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
