Ceviz Toplarken Düşen Çiftçi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz toplamak amacıyla çıktığı ağaçtan düşen 49 yaşındaki çiftçi Ömer Ü. hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Süpürtü Mahallesi'nde, ceviz toplamak için ağaca çıkan çiftçi Ömer Ü. (49) dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan Ömer Ü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

