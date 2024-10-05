Üye Girişi
Haberler

Ceviz Toplarken Düşen Amca ve Yeğeni Hastaneye Kaldırıldı

Ceviz Toplarken Düşen Amca ve Yeğeni Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan 64 yaşındaki Yıldırım K. ile 51 yaşındaki yeğeni Aytekin K., 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay sonrası her ikisi de hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ceviz toplamak için ağaca çıkan Yıldırım K. (64) ile yeğeni Aytekin K. (51), 1 saat arayla 4 metre yükseklikten düşüp, yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Aytekin K. ile amcası Yıldırım K., ceviz toplamak için bahçelerine gitti. Ağaca çıkarak ceviz toplayan Aytekin K. dengesini kaybedip 4 metre yüksekten düşüp yaralandı. Aytekin K., ihbarla bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aytekin K.'nin ardından amcası Yıldırım K. de aynı ağaca çıkıp ceviz toplarken dengesini kaybedip düştü. Yeğeninden 1 saat sonra aynı ağaçtan düşerek yaralanan Yıldırım K. de kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Amca ile yeğeninin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Yıldırım 3-sayfa İnegöl Güncel Bursa Tarım Kaza

2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor

2 kadını öldüren psikopatın videosu

 Katledilen İkbal Uzuner'in cenazesinde yürek yakan feryat: Benim bir tane ablam vardı

Katledilen İkbal'in cenazesinde yürek yakan feryat

 Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor

Hizbullah, Seyfettin'den haber alamıyor! Herkesin aklında aynı şüphe var
Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalan CANLI izle! 5 Ekim Kanal D Yalan 18. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu SON BÖLÜM? Foça yangın söndü mü SON DAKİKA? İzmir Foça yangın son durum ne 5 Ekim Cumartesi? Semih Çelik VİDEOSU'nda ne diyor, Semih Çelik VİDEOSU İZLE! Kör Nokta final mi yapıyor? Kör Nokta bitiyor mu? Kör Nokta CANLI izle! Kör Nokta 3. bölüm SON BÖLÜM HD kesintisiz izleme linki var mı? Gönül Dağı 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, hangi kanalda izlenir? Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 147. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Cinsel içerikli VİDEOSU çıkan hakemler kim, (TFF) isimleri ne? O.E. ve E.K. VİDEOSU yayınlandı mı (Uygunsuz)? Orhan Erdemir kimdir? Orhan Erdemir kaç yaşında, nereli, hangi maçları yönetti? Hakem Elif Karaarslan kimdir, İnstagram hesabı ne, kaç yaşında, hangi maçları yönetti? Kadın hakem Elif Karaarslan VİDEOSU yayınlandı mı? 7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title