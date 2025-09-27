Ceviz Toplarken Ağaçtan Düşüp Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen muhtar İzzettin Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 25 Eylül'de Mazıdağı ilçesi kırsal Kebapçı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, muhtar İzzettin Yıldırım, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, durumunun ağırlaşması üzerine Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yıldırım, doktorların müdahalelerine rağmen, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.