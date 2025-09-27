Haberler

Ceviz Toplamak İçin Ağaçtan Düşen Muhtar Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ceviz toplarken ağaçtan düşen muhtar İzzettin Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen muhtar İzzettin Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 25 Eylül'de Mazıdağı ilçesi kırsal Kebapçı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, muhtar İzzettin Yıldırım, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, durumunun ağırlaşması üzerine Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yıldırım, doktorların müdahalelerine rağmen, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşandı

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşandı! Ayrılığın nedeni belli oldu
Bayern Münih gol oldu yağdı! Harry Kane tarih yazdı

Harry Kane bu golle tarih yazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.