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Ceviz Toplamak İçin Ağaca Çıkan Amca ve Yeğen Düşerek Yaralandı

Ceviz Toplamak İçin Ağaca Çıkan Amca ve Yeğen Düşerek Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan 64 yaşındaki Yıldırım K. ve yeğeni 51 yaşındaki Aytekin K., 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ceviz toplamak için ağaca çıkan Yıldırım K. (64) ile yeğeni Aytekin K. (51), 1 saat arayla 4 metre yükseklikten düşüp, yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Aytekin K. ile amcası Yıldırım K., ceviz toplamak için bahçelerine gitti. Ağaca çıkarak ceviz toplayan Aytekin K. dengesini kaybedip 4 metre yüksekten düşüp yaralandı. Aytekin K., ihbarla bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aytekin K.'nin ardından amcası Yıldırım K. de aynı ağaca çıkıp ceviz toplarken dengesini kaybedip düştü. Yeğeninden 1 saat sonra aynı ağaçtan düşerek yaralanan Yıldırım K. de kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Amca ile yeğeninin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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