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CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLU OTOMOBİLLERE ZARAR VERDİ BAZI HAYVANLAR ÖLDÜ

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Diyarbakır'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, Ergani, Çermik ve Dicle ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, Ergani, Çermik ve Dicle ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına ve ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle kentte, otomobiller zarar gördü. Dışarıda olan birçok kanatlı hayvan da öldü. Kent merkezinde de bazı alanlarda su birikintileri olurken önlem amaçlı olarak bekleyen trafik polislerinin rögar kapaklarını açması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Fırtına Dicle Güncel Haberler

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