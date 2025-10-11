Ceviz Ağacından Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Uşak'ın Banaz ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 58 yaşındaki A.K. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde ceviz ağacından düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Ahat köyünde yaşayan A.K. (58) ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K. buradaki müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel