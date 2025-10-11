Haberler

Ceviz Ağacından Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Uşak'ın Banaz ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 58 yaşındaki A.K. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, hastaneye kaldırıldı.

Ahat köyünde yaşayan A.K. (58) ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K. buradaki müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
