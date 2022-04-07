'Ceviz Ağacı' filmi Nepal'den ödülle döndü

Mart ayında vizyona giren "Ceviz Ağacı" filmi, Katmandu'da düzenlenen "5. Uluslararası Nepal Film Festivali"nde ödül aldı.

Yapım şirketinden yapılan açıklamaya göre, festivalin ana yarışma bölümüne seçilen film, sinematografisi, katmanlı anlatımı ve bütünlüklü oyunculuk yönetimiyle Uluslararası Film Topluluğu Federasyonu tarafından verilen "Don Kişot En iyi Film Ödülü"ne değer görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli, TRT ortak yapımı film, İran'ın büyük sinema kurumlarından Farabi tarafından da desteklendi.

Oyuncu kadrosunda Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil ve Rıza Akın'ın yer aldığı filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Faysal Soysal üstlendi.