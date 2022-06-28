Çevik kuvvetin kurtarma timi afetlerde hayat kurtaracak

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polislerden oluşan Polis Arama Kurtarma (PAK) timi, olası afetlerde hayat kurtarmak için zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde 21 Ocak'ta kurulan timde, 30 yaş altı gönüllülerden fiziki ve psikolojik testleri başarıyla geçen 4'ü komiser yardımcısı 55 polis görev yapıyor.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) eğitim alanında düzenli tatbikatlar yaparak olası afetlere müdahale yetkinliğini geliştirmeye çalışan PAK timi, tatbikatta enkaz altında kalanlara ulaşılması, kurtarılması, ilk müdahale sürecinde yöntemler ve ekipman kullanımına ilişkin pratikler yapılıyor.

Günlük ve haftalık eğitimler

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Arama Kurtarma Birlik Amiri Başkomiser Nail Demir, PAK timine 100 gönüllü çevik kuvvet polisinin başvurduğunu, 6 hafta süren arama kurtarma eğitimini başarıyla tamamlayanlar arasından seçilenlerle çalışmalara başladıklarını anlattı.

Timin eğitimlere günlük ve haftalık devam ettiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Günlük eğitim faaliyetimize sabah sporu yaparak başlıyoruz. Ardından araç ve malzeme kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Öğleden sonra da personelimiz kondisyon salonunda eğitimine devam etmektedir. Her arkadaşımız kullandığı araç ve tesisat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir."

Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını, polisin de afetlere hazır hale gelmesi için çalıştıklarını dile getiren Demir, "Kendimizi bu alanda yetkin hale getirmeye odaklandık. Personelimiz, 7 gün 24 saat göreve çıkacak şekilde hazır bekliyor. Ülkemizin herhangi bir yerinde meydana gelebilecek doğal afet, deprem, yangın ve sel gibi afetlerde görev almak üzere hazırız." diye konuştu.

"İnsan hayatına dokunmak için PAK'a katıldım"

PAK timinde görev yapan 4 kadın polisten biri olan Kübra Culvaz da 4 yıl önce mesleğe başladığını, arama kurtarma birliği kurulacağını öğrenince başvuru yaptığını söyledi.

Zorlu eğitimlerle afetlere fiziki ve psikolojik olarak hazırladıklarını aktaran Culvaz, "İnsan hayatına dokunmak, insanlara bir şeyler katmak için PAK'a katılmayı tercih ettim. Eğitimlerimizde kendimizi fiziki ve psikolojik olarak hazırlandığımız için bize zor gelmiyor. İnsan hayatına dokunmak büyük bir gurur ve mutluluk yaratıyor." diye konuştu.