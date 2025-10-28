Cevdet Yılmaz ve Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Riyad'da Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih ile Future Investment Initiative (FII9) Forumu kapsamında Riyad'da bir araya geldi.

Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde; ülkelerimiz arasındaki ikili ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımların artırılması ve Gazze'de ateşkesle başlayan yeni dönemin bölgesel yansımaları ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldık. Hükümet, iş dünyası ve teknoloji alanlarından küresel liderleri bir araya getiren forum kapsamındaki verimli temaslarımızın yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum. Sayın Bakana forum kapsamındaki misafirperverlikleri ve ilişkilerimizin güçlenmesine yönelik yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.