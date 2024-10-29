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Cevdet Yılmaz: Ülkemizi Daha Aydınlık Yarınlara Taşımak İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz

Cevdet Yılmaz: Ülkemizi Daha Aydınlık Yarınlara Taşımak İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Yokluklar ve imkansızlıklar içinde varlığını koruyan milletimiz, küllerinden yeniden doğarak Cumhuriyet’i kararlılıkla kurmuştur. Asırlık bir çınar gibi kök salan Cumhuriyetimiz, nice zorluğu aşarak bugünlere ulaşmıştır. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı hedefiyle, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Yokluklar ve imkansızlıklar içinde varlığını koruyan milletimiz, küllerinden yeniden doğarak Cumhuriyet'i kararlılıkla kurmuştur. Asırlık bir çınar gibi kök salan Cumhuriyetimiz, nice zorluğu aşarak bugünlere ulaşmıştır. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı hedefiyle, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü, ilk günkü gurur ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 29 Ekim, bu aziz milletin bağımsızlık tutkusunu ve hür yaşama iradesini dünyaya ilan ettiği gündür. Yokluklar ve imkansızlıklar içinde varlığını koruyan milletimiz, küllerinden yeniden doğarak Cumhuriyeti kararlılıkla kurmuştur. Asırlık bir çınar gibi kök salan Cumhuriyetimiz, nice zorluğu aşarak bugünlere ulaşmıştır. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı hedefiyle, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar, birliğimize, kardeşliğimize ve vatan sevgimize yönelen her tehdit milletimizin çelikten iradesi karşısında başarısızlığa uğramış, bugünden sonra da başarısızlığa uğramaya mahkümdur. Bu vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun!"

Kaynak: ANKA / Güncel

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