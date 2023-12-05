Cevdet Yılmaz Türkmenistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan'a yapacağı ziyaret kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüşecek ve çeşitli etkinliklere katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "7. Dönem Türk-Türkmen Hu¨ku¨metlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı" kapsamında Türkmenistan'a gidecek.

Yılmaz, yarınki ziyareti kapsamında, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile görüşecek.

Türkmenistan'ın Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret edecek Yılmaz, TOBB ve DEİK işbirliğiyle Tu¨rkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 10. Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını yapacak.

Cevdet Yılmaz, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev ile baş başa görüşmesinin ardından, Atdayev ile 7. Dönem Türk-Türkmen Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık edecek ve komisyon protokolünün imza törenine katılacak.

Tu¨rk-Tu¨rkmen İş Forumu'nun açılışında konuşacak Yılmaz, daha sonra "Arkadağ" Akıllı Şehri ve Uluslararası Ahalteke Atçılık Spor Kompleksi'ni ziyaret edecek.