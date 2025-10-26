Cevdet Yılmaz: Türkiye yüzyılını huzurun yüzyılı yapmaya kararlıyız

KÜÇÜKÇEKMECE'de yapımı tamamlanan Zeynebiye Camii açılışı ve revak alanı temel açma töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla düzenlendi. Törende konuşan Cevdet Yılmaz, "Fesih kararı almış olan terör örgütünün bugün itibariyle bazı açıklamalar yapmış olması yeni bazı adımlar atıyor olması olumlu yönde değerlendirilen bir ilerlemeyi göstermektedir. Bu sürecin bu anlayışla devam etmesini diliyoruz. Fesih kararının silahları bırakma kararının en kısa sürede gerçekleşmesini temenni ediyorum. Süreç uzadıkça dezenformasyonlar, provokasyonlar artacaktır. Dolayısıyla bu silah bırakma, terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge hedefinin en kısa sürede gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Türkiye yüzyılını kardeşliğin, adaletin, refahın, huzurun yüzyılı yapmaya kararlıyız" dedi.

Küçükçekmece'de yapımı tamamlanan Zeynebiye Camii açılışı ve revak alanı temel açma töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul il başkanı Özgür Çelik Türkiye Caferi Lideri Selahattin Özgündüz ve vatandaşlar katıldı. 72 bin metrekare 7000 kişilik kapasiteye sahip olan 4 katlı Zeynebiye Camii açılışı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlanarak saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Konuşmaların ardından revak alanı temel açma töreni gerçekleştirildi.

İBADET MEKANLARIMIZIN SİYASETTEN UZAK TUTULMASININ ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU İFADE ETMEK İSTİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstanbul yedi tepesinden minareleriyle göğe uzanan dualara karışan bir şehirdir. Zeynebiye Camii'nin tamamlanmasıyla bu kadim silüete Küçükçekmece'den yeni bir mana halkası eklenmiş oldu. Adını Kerbela hadisesinden sonra İslam toplumumuzda yeniden direniş, sabır ve hakikat bilincini kazandıran Hazreti Zeynep'ten alan bu camii kısa sürede Caferi vatandaşlarımızın buluşma noktası haline gelmiştir. Özellikle camilerimizin ibadet mekanlarımızın siyasetten siyasi tartışma uzak tutulmasının çok önemli olduğunu ben buradan ifade etmek istiyorum. Bu tür mekanlarda olabildiğince siyaset gölgesinden uzak, toplumumuzun ortak değerleri üzerinde durulması lazım diye ifade etmek istiyorum. Bizi biz yapan değerlerden birisi ehlibeyt sevgisidir. Ehlibeyt muhabbetiyle bu topraklarda kardeşliğimizi büyütüyor, merasimlerimizle birlik ve dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Bugün dünya çatışmaların, zulümlerin, adaletsizliklerin girdabında yol alıyor. Bugün de aynı hadiseleri farklı isimler altında yaşıyoruz. Bugün Netenyahu hükümeti esasında yezid'in geleneğini devam ettiriyor. Bugünkü şartlarda yezid'in yaptıklarını yapıyor. Bunları görmemiz lazım. Gazze bugün mazlumun sesiyle dünyaya adalet diye haykıran bir Kerbela'dır" dedi.

TÜRKİYE YÜZYILINI KARDEŞLİĞİN, ADALETİN, REFAHIN, HUZURUN YÜZYILI YAPMAYA KARARLIYIZ

Yılmaz, "Bugün Türkiye hem sınırlarının özellikle barışın tesisine katkı sunmakta hem de içeride birlik ve istikrarını pekiştirmektedir. Fesih kararı almış olan terör örgütünün bugün itibariyle bazı açıklamalar yapmış olması yeni bazı adımlar atıyor olması olumlu yönde değerlendirilen bir ilerlemeyi göstermektedir. Bu sürecin bu anlayışla devam etmesini diliyoruz. Fesih kararının silahları bırakma kararının en kısa sürede gerçekleşmesini temenni ediyorum. Süreç uzadıkça dezenformasyonlar, provokasyonlar artacaktır. Dolayısıyla bu silah bırakma, terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge hedefinin en kısa sürede gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Meclisimizin de bu süreçte yapacağı çalışmalarla bu tarihi dönemin en iyi şekilde değerlendirilmesini temenni ediyoruz. Terörden kurutulmuş Türkiye, terörden kurtulmuş bölge kaynaklarımızın kalkınmamız için, insanlarımız için çok daha etkin bir şekilde kullanılmasıdır. Terörün olmadığı bir Türkiye, terörün olmadığı bir bölge, demokratik standartlarımızın yükselmesi açısından çok daha uygun, elverişli bir ortamdır. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde tüm farklılıklarıyla milletimizin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin, pekiştiği bir dönem olmasını tekrar yürekten diliyorum. Türkiye yüzyılını kardeşliğin, adaletin, refahın, huzurun yüzyılı yapmaya kararlıyız. Kökeni, inancı, düşüncesi ne olursa olsun her bir vatandaşımız bu yürüyüşün bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN BU CAMİNİN AÇILIŞINDA DA YÜREKTEN ADALET DİLİYORUZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz camiye, okula, kışlaya siyasetin girmesini istemeyiz. Buna her zaman karşıyız. Her inanca, her kimliğe hürmet ediyoruz. Herkesin inancını özgürce yaşamasını sağlıyoruz. Cem evlerinin ibadethane olmasını savunuyoruz. Kimsenin kendisini inancından ve kimliğinden ötürü dışlanmış hissetmediği, herkesin eşit hissettiği bir ülke düşünüyoruz. Ülkemizin özgürlük ve kardeşlik ilkesi olması için çabalıyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Bugün bu caminin açılışında da yürekten adalet diliyoruz" dedi.

ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ HİZMETE AÇILIYOR

Caferi lideri Selahattin Özgündüz, "Bir sevincim 16 yıllık zahmet, daha onun öncesi de var. Artık önemli bir bölümü hizmete açılıyor. Açılışı bugüne denk getirmemiz Hazreti Zeynep'in adıyla müzeyyen olan bu mabedimiz onun viladet gününde açılması münasip olacak diye bu güne denk getirdik" ifadelerini kullandı.