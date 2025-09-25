Cevdet Yılmaz: Türkiye son 22 yılda her alanda büyük bir dönüşüm yaşadı

Ak Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Türkiye son 22 yılda kim ne derse desin her alanda büyük bir değişim, büyük bir dönüşüm yaşadı. Demokrasiden ekonomiye, sosyal politikalardan, dış politikaya çok farklı bir seviyeye ulaştı. 22 yılda elde ettiğimiz kazanımların üstüne çok daha fazlasını koyarak ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligi o birinci lig dediğimiz ligde çok daha güçlü bir hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Programda Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İlçe Başkanı ve yöneticileri ile partililer katıldı. İlçe Başkanlığı'nda bir konuşma yapan Cevdet Yılmaz, programın ardından çevre esnafıyla bir araya geldi. İlçe sakinleriyle sohbet eden Yılmaz, sorun ve talepleri dinledi.

'ÜLKEMİZİ YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER LİGİNDE DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Bahçelievler'de birlikte programlar yapacağız. AK Parti 2002 yılında iktidara geldiğinde Türkiye 238 milyar dolar milli geliri olan, kişi başına 3 bin 600 dolar kişi başı geliri olan bir alt-orta gelir grubu ülkesiydi. Bunu biz söylemiyoruz, uluslararası sınıflandırmalarda bu böyle. Dört gruba ayırıyorlar ülkeleri. Düşük gelirli ülkeler, alt-orta gelirli ülkeler, üst, orta gelirli ülkeler ve yüksek gelirli ülkeler. AK Parti geldiğinde ekonomimizin durumu buydu. Türkiye son 22 yılda kim ne derse desin her alanda büyük bir değişim, büyük bir dönüşüm yaşadı. Demokrasiden ekonomiye, sosyal politikalardan, dış politikaya çok farklı bir seviyeye ulaştı. 22 yılda elde ettiğimiz kazanımların üstüne çok daha fazlasını koyarak ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligi o birinci lig dediğimiz ligde çok daha güçlü bir hale getireceğiz" dedi.

'450 BİN KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMİŞ OLACAK'

Cevdet Yılmaz, "238 milyar dolarlık ekonomi bu yılsonu itibariyle 1,5 trilyon doları aşmış oldu. 21'inci sıradaydık o zaman dünyada hacim olarak 16'ncı büyük ekonomi haline gelmiş olacağız. Bu yılın rakamlarıyla. 3 bin 600 dolarlık milli gelirimiz vardı. Bu sene sonu itibariyle son yayınladığımız orta vadeli programdaki tahammülümüz 17 bin doların üstünde. Bir kişi başı milli gelirimiz. Bu bir ortalama elbette. 17 bin doları aşmış bir ülke olacağız. İhracatımız bu sene 274 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz yılsonu itibariyle ihracatımızın. Turizm gelirlerimizin 64 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Cari açık meselemiz vardı. Bu sene inşallah cari açısı da çok daha düşük bir seviye olacak. Yüzde 1,4 milli gelire oranla. Türkiye sağlam bir şekilde yolda devam ediyor. Tarihimizin en büyük afetini yaşadık 2023 yılında; deprem. 11 ilimiz, 14 milyon nüfusumuz etkilendi ve onun da yaralarını sanıyoruz. Dünyanın şu anda en büyük şantiyesi deprem bölgemiz. Bu yılsonu itibariyle 450 bin konut teslim edeceğiz. Dile kolay. 450 bin konut hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Bugüne kadar kamunun harcadığı paraya baktığınız zaman bu yılsonu itibariyle 3,6 trilyon Türk lirası. Kamunun deprem bölgesine, depremin yaralarını sanmak üzere harcadığı para. Dolar olarak söylersek 90 milyar dolar civarında bir kaynaktan bahsediyoruz. Deprem ülkemizin bir gerçeği az önce duyduk. Erzurum'da da 4 civarında bir deprem. Geçmiş olsun diyorum Erzurumlu kardeşlerimize. Tüm etkisini hissedenlere. Deprem ülkesi olduğumuz bir gerçek. Coğrafyamızın bir gerçeği. Dolayısıyla burada en önemli işlerden biri de tabii ki kentsel dönüşüm. Maalesef bu kentsel dönüşüm konusuna rantsal dönüşüm diyerek başka karalamalarla insanımızın canıyla oynayan söylemler gördük. Halbuki bunu yapmak zorundayız. Bu bir tercih değil, bir zorunluluk. Aksi takdirde şehirlerimizi dirençli bir şekilde geleceğe hazırlayamayız. Depremden önce yapılan 1 liralık bir yatırım ekonomik olarak da deprem sonrası 7 liralık bir harcamaya karşılık geliyor. Riski azaltmak için yaptığınız 1 liralık yatırım kriz sonrası yapacağınız 7 liralık harcamaya denk geliyor. Dolayısıyla bu ekonomik olarak da mutlaka yapılması gereken bir şey. Bu anlamda deprem bölgemizdeki inşaat çalışmaları tamamlandıkça Marmara bölgemiz başta olması nedeni Türkiye'nin değişik bölgelerindeki kentsel dönüşüm ve sosyal konut çalışmalarına hız vermeye kararlıyız. Cumhurbaşkanımız bu konuları zaten talimatlandırmış durumda. Yeni bir başkanlık da oluşturuyoruz Kentsel Dönüşüm Başkanlığı. Onun için de Marmara için özel bir genel müdürlük oluşturuyoruz. Dolayısıyla bu konularda çalışacağız" dedi.

'2027'DEKİ HEDEFİMİZ İSE TEK HANELİ RAKAMLARA ÜLKEMİZİ YENİDEN KAVUŞTURMAK'

Yılmaz, "Önümüzdeki dönem merkezi idare ve yerel yönetim olarak mutlaka bu konutlara daha fazla kaynak ayırmalıyız. Hem kentsel dönüşüme hem sosyal konuta. Bir taraftan da kiraları düşürmemiz gerekiyor. Az önce ekonomik tablodan bahsettim. Ama tabii ki sorunlarınızı da görmemiz gerekiyor. Az önce dediğim bir milletimizin sorun gördüğü neyse AK Parti için Cumhur İttifakı için sorun odur. Biz böyle bakarız. Vatandaşımız enflasyonu bugün en önemli sorun görüyorsa bizim için de en temel öncelik enflasyonu düşürmektir. Bu konuda da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çok boyutlu bir program uyguluyoruz. Bir tarafında para politikalarını, bir tarafında maliye politikaları, diğer taraftan yapısal dönüşümlerle enflasyonu bütüncül bir politikayla koordinasyon içinde aşağıya çekme gayreti içindeyiz. Geçen yıl haziran ayından itibaren bir düşüş trendine girdi yıllık enflasyon oranı. 42,5 puan o tarihten ödüne bir düşüş var yıllık oranda. Ama hala tabii ki mücadelemizin devam etmesi gerekiyor. Yılsonunda daha makul bir düzeye doğru gidecek. Gelecek seneki hedefimiz yüzde 20'nin altına düşürmek. 2027'deki hedefimiz ise tek haneli rakamlara ülkemizi yeniden kavuşturmak. Aslında mal enflasyonunda gayet iyi bir noktadayız. Birçok pahada yüzde 20'nin altına şimdiden düşmüş durumdayız. Fakat hizmet enflasyonu biraz daha katı. Özellikle eğitim ve kira boyutu. Son dönemde bir de bu kuraklık ve dondan dolayı gıda fiyatlarında bir hareketlenme gördük. Bunlar bir miktar tahminimizin, beklentilerin bir miktar üstüne doğru götürüyor enflasyonu. Genel trend yine aşağı yönlü ve inşallah enflasyonda çok daha düşük rakamları hep birlikte sağlayacağız. Bunu yaparken büyümemizde devam ettiriyoruz. Önemli olarak bütün dengeleri bir arada gözetmek. Makul düzeyde bir büyüme hızımızı devam ettiriyoruz. İstihdam artışını devam ettiriyoruz. Önümüzdeki dönemde yine çok boyutlu politikalarımızla enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz. En çok etkilendiğim görüntülerden birisi oldu Teknofest'te aileler küçük çocuklarıyla gelmişler. Hakikaten yavrularımız gayet kalabalık bir ortam ama çok sayıda çocuk gördüğü doğrusu. İşte bu çocuklar Türkiye Yüzyılının çocukları. Burada bu çocukların zihnine ekilecek özgüven, perspektif, vizyon gelecekte Türkiye yüzyılının teknoloji çınarlarını yetiştirecek. Böyle görüyoruz biz. Bu özgüven oluşmuş durumda gençlerimizle, çocuklarımızla. 'Biz de yapabiliriz' hissiyatı oluşmuş durumda. O eski komplekslerden toplumumuz çok şükür büyük oranda alınmış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki dönem katma değeri çok daha yüksek, teknoloji tabanı çok daha yüksek bir ekonomiye doğru gideceğiz" dedi.